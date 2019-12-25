رياضة | عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب وليد أزارو مهاجم الفريصق الأول بالنادي الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير.

ويفكر نادي الوداد المغربي في التعاقد مع وليد أزارو لتدعيم خط هجوم الفريق، حيث يواجه الفريق المغربي خطر فقدان هدافه أيوب الكعبي.