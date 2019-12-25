رياضة | عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب وليد أزارو مهاجم الفريصق الأول بالنادي الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير.
ويفكر نادي الوداد المغربي في التعاقد مع وليد أزارو لتدعيم خط هجوم الفريق، حيث يواجه الفريق المغربي خطر فقدان هدافه أيوب الكعبي.
ويعاني أزارو من قلة المشاركة مع الأهلي هذا الموسم تحت قيادة المدرب رينيه فايلر مما يدفعه للتفكير في الرحيل والموافقة على عرض الوداد.
ويعول فايلر مدرب الأهلي على النيجيري جونيور أجايي في الخط الهجومي للفريق، وهناك محاولات من المدرب لضم مهاجم أجنبي جديد تحسباً لرحيل وليد أزارو المتوقع في الفترة القادمة .