رياضة | أبو علي يوقع لاحدي الشركات لإسناد أعمال الإنتاج وتصوير حفل"الكاف"بالغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو علي يوقع لاحدي الشركات لإسناد أعمال الإنتاج وتصوير حفل"الكاف"بالغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت مساء أمس الثلاثاء الشركة المنظمة وصاحبة الحقوق التسويقية والتجارية لحفل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على إسناد الأعمال التنظيمية والإنتاج وتصوير وإخراج الحفل للشركة الوطنية استادات القابضه.

ومن جانبه أعلن كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة،عن توقيع عقد إسناد الأعمال التنظيمية من إنتاج وتصوير وإخراج الحفل توزيع جوائز أفضل لاعب أفريقي إلى الشركة الوطنية استادات القابضة.

جدير بالذكر تستعد مدينة الغردقة السياحية لاستضافة حفل الكاف لاختيار أحسن لاعب في أفريقيا والمقرر عقده يوم 7 يناير المقبل في احدي المنتجعات السياحية بمنطقة سهل حشيش بالغردقة،وذلك بحضور نجوم أفريقيا والعالم ومشاهير الرياضة.

وتزينت شوارع مدينة الغردقة بالأضواء استعداد لحفل توزيع جوائز أفضل لاعب أفريقي والذي لأول مرة تستضيفه مصر ويكون من نصيب مدينة الغردقة السياحية، ومن المقرر أن يقام على مسرح عائم كما أعلنت الشركة المنظمة من قبل.

وكان أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن الثلاثة المرشحين النهائيين للحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي 2019، وهم الفرعون المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، ‏ والسنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.