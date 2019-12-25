اونلاين | «YALLA SHOOT» مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش بيراميدز PLUS بدون تقطيع NOW

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مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة بث مباشر

مشاهدة مباراة بيراميدز مع وادي دجلة فى نقل مباشر لايف من موقع الخليج 365 مباشر مشاهدة مباريات اليوم حيث يلتقي فريقي بيراميدز مع وادي دجلة فى صراع على الثلاثة نقاط فى منافسات الاسبوع العاشر من البطولة المصرية ويستضيف المباراة ملعب الدفاع الجوي يلا كورة مباشر مباريات اليوم فى توقيت 7:30 مساء فى القاهرة 8:30 مساء فى السعودية ويمكن متابعة اللقاء عبر البث المباشر لايف من رابط موقعنا.

يلا كورة مباريات اليوم مباشر

الخليج 365 مشاهدة مباريات اليوم مباشر حيث يلتقى فريقى بيراميدز مع وادي دجلة فى منافسات الاسبوع العاشر من الدور الاول في بطولة الدوري المصري.

يلا كورة مباشر مباريات اليوم لايف من خلال موقع الخليج 365 فى لقاء تترقبه جماهير ومتابعي الفريقين وكرة القدم العالمية.

بطولة الدوري المصري

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مباراة بيراميدز مع وادي دجلة

Pyramids Vs Wadi Degla

توقيت الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت فى القاهرة

توقيت الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت فى مكة

يخوض مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر نادي بيراميدز مباراة قوية للغاية مع نادي وادي دجلة، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، وستقام المباراة علي أرضية استاد الدفاع الجوي، ويدخل نادي بيراميدز ويدخل نادي بيراميدز المباراة بروح معنوية متوسطة بعد التعادل الأخير خارج الديار مع نادي المصري البورسعيدي في الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري بنتيجة هدف لمثله وفي الجولة الثامنة تعرض للخسارة علي يد نادي الجونة، وتمت إقالة المدير الفني وعدم ثبات في مستوي الفريق خلال الفترة الاخير.

وكشف المدير الفني لنادي بيراميدز الجديد عبد العزيز عبد الشافي الشهير ب " زيزو" عودة اللاعب أحمد علي بعد ان كان اللاعب مستبعد من قبل المدير الفني الذي رحل منذ عدة أيام، ورحل المدير الفني بسبب سوء نتائج الفريق خلال الأونة الماضية وتعرض للعديد من الهزائم ولم يقدم المستوي المنتظر منه وينافس بيراميدز علي مسابقة الدوري المصري، ولكن تراجع مستواي الفريق خلال الجولات الماضية.