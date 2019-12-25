اونلاين | LIVE مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة بث مباشر «القناة المفتوحة» ON SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

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الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة بيراميدز مع وادي دجلة

الساعة 7:30 مساء بتوقيت فى مصر

الساعة 8:30 مساء بتوقيت فى السعودية

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الساعة 8:30 مساء بتوقيت فى الأردن

الساعة 8:30 مساء بتوقيت فى سوريا

الساعة 8:30 مساء بتوقيت فى فلسطين

مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة بث مباشر عبر موقع الخليج 365 يلا شوت مباشر حيث يستضيف اللقاء ستاد الدفاع الجوي فى مواجهة تجمع الفريقين Pyramids Vs Wadi Degla ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى العام المصري فى مواجهات الدور الاول من البطولة يلا شوت مباشر مساء اليوم 25 من ديسمبر فى بث مباشر مباريات اليوم.

مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة بث مباشر

مشاهدة مباراة بيراميدز مع وادي دجلة فى نقل مباشر لايف من موقع الخليج 365 مباشر مشاهدة مباريات اليوم حيث يلتقي فريقي بيراميدز مع وادي دجلة فى صراع على الثلاثة نقاط فى منافسات الاسبوع العاشر من البطولة المصرية ويستضيف المباراة ملعب الدفاع الجوي يلا كورة مباشر مباريات اليوم فى توقيت 7:30 مساء فى القاهرة 8:30 مساء فى السعودية ويمكن متابعة اللقاء عبر البث المباشر لايف من رابط موقعنا.