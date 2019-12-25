تكريم خاص.. قفازات عصام الحضري في محتف «فيفا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دفع تألق وتاريخ النجم المصري عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلى الاحتفاء به وتكريمه بطريقة خاصة، عن وضع “قفازاته” ضمن معروضات “كرة القدم والعالم العربي” بمتحف الاتحاد الدولي.

الاتحاد الدولي لكرة القدم، أدرج قفازات الحضري ضمن معروضات متحف الفيفا، واحتفى بكونه أكبر لاعب سنًا يشارك في بطولة كأس العالم.

”فيفا” كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تغريدة جاء فيها: قفازات عصام الحضري في كأس العالم 2018 أحد معروضات “كرة القدم والعالم العربي” في متحف “الفيفا”، كانت المباراة الدولية الأخيرة في مسيرة الحارس العملاق، الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في النهائيات، بالإضافة لكونه أول أفريقي ينجح في صد ركلة جزاء في تاريخ كأس العالم”.

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وذلك في إشارة لمنافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول في بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت فى روسيا.. وتمكن عصام الحضري من التصدي لركلة جزاء في المباراة التي انتهت بفوز منتخب السعودية.

حارس الأهلي والزمالك السابق، سطر اسمه في سجلات التاريخ ببطولة كأس العالم، بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك في المونديال، بعدما شارك في مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوما.

ليحطم بذلك رقم الكولومبي فاريد موندراجون الذي كان أكبر لاعب سنا يشارك في أي مباراة في بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك في مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.