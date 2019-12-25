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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحالت محكمة المانية اللاعب جيروم بواتينج، مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني، إلى المساءلة بتهمة التعنيف الأسري.
ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “سيد” التابعة لوكالة “فرانس برس” الفرنسية، فقد أفاد متحدث باسم محكمة في مدينة ميونيخ الألمانية، بإحالة جيروم بواتينج إلى القضاء بتهمة العنف الأسري على خلفية تعرضه لشريكته السابقة.
المتحدث كلاوس بيتر قال إن التهم الموجهة إلى اللاعب الدولي السابق تتعلق بالتسبب في إصابات جسدية طفيفة متعمدة.
ويؤكد ذلك ما تداولته تقارير صحفية محلية في الآونة الأخيرة، رغم أن المحكمة استبعدت تهمة التسبب في إصابات جسدية خطرة الموجهة إلى اللاعب المتوج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم في البرازيل عام 2014، والتي على أساسها بدأ الادعاء.
بواتينج البالغ من العمر 31 عاما، والذي يلعب في صفوف النادي البافاري منذ عام 2011 وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013، واجه تهما بالتعرض لشريكته السابقة التي كان على علاقة معها لمدة 10 سنوات وأنجبت منه ولدين.
التحقيقات في القضية بدأت في خريف عام 2018 وبدأت الملاحقات القضائية والرسمية في فبراير من العام الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعتدائه على صديقته.. نجم ألمانيا جيروم بواتينج أمام المحكمة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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