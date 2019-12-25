رونالدو يعثر على جوال بالملعب في السعودية.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عثر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، على هاتف محمول خلال مباراة فريقه يوفنتوس ولاتسيو (1-3)، وذلك ضمن لقاء كأس السوبر الإيطالي الذي جمعهما في السعودية.
وانتشرت صورة للاعب تد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحمل هاتفا في وسط استاد “جامعة الملك سعود”، بالعاصمة السعودية الرياض خلال الشوط الأول للمباراة، قبل أن يسلمه للجهات المعنية.
عدد من وسائل الإعلام السعودية كانت قد نشرت صورة لرونالدو بعدما عثر على الهاتف في أرضية ملعب المباراة، حيث بدا متفاجئاً بوجوده، قبل أن يقوم بتسليمه إلى المنظمين.
كريستيانو رونالدو كان قد صنع هدف التعادل لفريقه، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عندما راوغ أحد مدافعي الخصم وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتدت من حارس لاتسيو ليتابعها زميله الأرجنتيني باولو ديبالا بسهولة في الشباك.
يشار إلى أن فريق يوفنتوس كان قد خسر في نهاية المطاف (1-3)، وأخفق بالتالي في الدفاع عن لقب بطل كأس السوبر للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه.
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