رايباك يكشف اسم المصارع الذي لا يخضع لاختبار المنشطات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق المصارع الأمريكي رايان ألين ريفيس الشهير بـ”رايباك”، على وجود مصارع في اتحاد المصارعة الحرة WWE، لا يتم إجراء اختبار المنشطات له.

اتحاد المصارعة WWE يطبق قواعد صارمة فيما يتعلق باختبار المنشطات للمصارعين، حيث أنه لا تتهاون في مثل هذه الأمور مع المصارعين، وقد تعرض مؤخرا عدد منهم مثل بريمو كولون، وبوبي روود للإيقاف بسبب سياسات الاتحاد الخاصة بالمنشطات.

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رايباك، أكد في برنامجه Big Guy podcast عن موضوع المنشطات داخل اتحاد المصارعة الحرة WWE، أن هناك من يمتع بالإعفاء من اختبار المنشطات، وذلك في معرض تعليقه على إيقاف المصارعين بوبي رود وبريمو.

المصارع رايباك فال خلال البرنامج إن هناك مصارع كبير داخل WWE لا يخضع لتلك القواعد الصارمة ولا السياسة الخاصة بالمنشطات داخل الاتحاد.. مشيرا إلى أن هذا المصارع هو تريبل إتش، متهما إياه بأنه يتهرب من اختبارات المنشطات لأن يتحكم في كل هذه الأمور هو بنفسه، وبالتالي فإن تلك السياسات الخاصة بالمنشطات لا يتم تنفيذها على تريبل إتش.