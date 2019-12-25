شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. كأس السوبر المصري يقام في أبوظبي للمرة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي اليوم الأربعاء، أن مباراة كأس السوبر المصري ستقام في أبوظبي في فبراير المقبل.
حيث وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل.
وسبق أن تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين الكبيرين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رسمياً.. كأس السوبر المصري يقام في أبوظبي للمرة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.