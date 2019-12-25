الامارات | رسمياً.. كأس السوبر المصري يقام في أبوظبي للمرة الثالثة

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. كأس السوبر المصري يقام في أبوظبي للمرة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي اليوم الأربعاء، أن مباراة كأس السوبر المصري ستقام في أبوظبي في فبراير المقبل.

حيث وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل.

وسبق أن تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين الكبيرين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي.