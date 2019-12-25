الامارات | بالصور: ملاكم يشتري لابنته ميرسيدس "جي 63" هدية الكريسماس

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: ملاكم يشتري لابنته ميرسيدس "جي 63" هدية الكريسماس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى الملاكم الأميركي فلويد مايويذر، ابنته إيانا سيارة ميرسيدس "جي 63"، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد "الكريسماس".
وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن الابنة الكبرى للملاكم الأميركي، أصيبت بالصدمة، بعد أن فاجأها مايويذر بإهدائها سيارة ميرسيدس "جي 63" في احتفالات الكريسماس.
وأضافت: "تبلغ قيمة السيارة 140 ألف جنيه إسترليني، إذ نشرت إيانا صورة السيارة على حسابها الشخصي في إنستغرام متوجهة بالشكر إلى والدها".
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