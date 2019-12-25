الامارات | مدرب خورفكان: عانينا من الإصابات في أول 23 دقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب خورفكان: عانينا من الإصابات في أول 23 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب خورفكان الصربي غوران توزديفتش أن فريقه لم يخطط لبلوغ الوقت الإضافي أو ركلات الجزاء خلال مباراة الفريق أمام الوصل لكنه كان يخطط لإراحة بعض اللاعبين الاساسين للمحافظة عليهم كون أن تركيز فريقه منصب على مباريات دوري الخليج العربي، لافتا الى أن فريقه عانى من مشكلة الإصابات في صفوف اللاعبين في أول 23 دقيقة للمباراة، مشيرا الى خروج كل من أحمد إبراهيم ونواف راشد في الشوط الأول بسبب الإصابة، مؤكدا أن هناك بعض اللاعبين شاركوا لأول مرة.
وقال مدرب خورفكان في المؤتمر الصحافي عقب مباراة الوصل" كانت خططنا أن ندفع باللاعبين الأساسيين في الفريق في الشوط الثاني لكن الإصابات غيرت كل ترتيباتنا في هذا الخصوص".
واعتبر مدرب خورفكان أنه كان لدى فريقه فرصا خطرة للتسجيل لكن الوصل نجح بمجهود فردي من لاعبه البرازيلي فابيو دي ليما من تسجيل هدف المباراة الوحيد.
وأضاف" نسعى لتحيل هذه المباراة فنينا وذلك لتحضير الفريق لمباراته المرتقبة مجددا أمام الوصل في الدوري يوم 28 الجاري".
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