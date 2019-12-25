الامارات | مهاجم النصر السعودي يتخطى ميسي في صدارة هدافي العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم النصر السعودي يتخطى ميسي في صدارة هدافي العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطى مهاجم النصر السعودي، المغربي حمدالله، أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي، في صدارة هدافي عام 2019، وتساوى مع المهاجم البولندي ليفاندوفكسي، لاعب بايرن ميونيخ، بعدما أحرز المغربي ثلاثة أهداف أمس في مباراة فريقه ضد ضمك في كأس خادم الحرمين الشريفين، ليحول النصر تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 4-2.

وكان النجم المغربي قد سجل 54 هدفاً في 37 مباراة خلال عام 2019 فقط، في مختلف السباقات، وهي الدوري السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري أبطال آسيا، ليتفوق بذلك النجم المغربي على كل نجوم العالم.

وكان النجم البولندي ليفاندوفسكي، متصدراً مع ختام مباريات العام قبل توقف أعياد الميلاد في نهاية العام، حتى أحرز النجم المغربي أمس ثلاثة أهداف ليصل إلى 54 هدفاً ولاتزال أمامه مباراة في الدوري السعودي، وهي فرصة للاعب لكي يقتنص صدارة هدافي العالم، وفي ما يلي صدارة الهدافين في عام 2019.

أفضل الهدافين في 2019:

54 هدفاً من 37 مباراة: حمدالله (النصر السعودي).

54 هدفاً من 59 مباراة: ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ وبولندا).

50 هدفاً من 58 مباراة: ميسي (برشلونة والأرجنتين).

42 هدفاً من 48 مباراة: مبابي (باريس وفرنسا).

41 هدفاً من 60 مباراة: ستيرلنغ (السيتي وإنجلترا).

39 هدفاً من 49 مباراة: رونالدو (يوفنتوس والبرتغال).