شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف موعد عودة «نيدفيد» للتدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ كريم وليد «نيدفيد»، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة من التأهيل مطلع الأسبوع المقبل.

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وأكد الجهاز الطبي بالأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب سيختتم المرحلة الأخيرة من التأهيل له على مدار العشرة أيام المقبلة.

وأضاف الجهاز الطبي في تقريره الخاص باللاعب أنه سيؤدى برنامجا تأهيليا مكثفا في الجيم لمدة 10 أيام قبل الخضوع لاختبار طبي جديد تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية.

وكان نيدفيد قد أجرى جراحة غضروف الركبة ويواصل أداء برنامجه الـتأهيلي.