شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يكشف حقيقة مشادته مع مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى التونسي الدولي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، وقوع مشادة واشتباك مع مرتضى منصور رئيس النادي، وتعرضه للاعتداء من جانبه عقب مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي أمس، مؤكدًا أن التغريدة المتداولة من حساب مزور يحمل اسمه.
وأعاد فرجاني ساسي نشر صورة متداولة للتغريدة المزعومة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلقًا بكلمة واحدة: «مزيفة!!».
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