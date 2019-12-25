شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باتحاد الكرة: مكان السوبر لم يُحسم بعد.. ومفاوضات لإقامته في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر باتحاد الكرة عدم حسم مكان إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي، بطل الدوري، والزمالك، بطل الكأس بعد، رغم التقارير الإماراتية التي أشارت إلى إقامته في أبوظبي.

كانت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية قد نشرت تقريرًا، صباح اليوم، قالت فيه: «في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس في أبوظبي خلال فبراير المقبل».

وأوضح مصدر باتحاد الكرة لـ«المصري الرياضي» صحة وجود مفاوضات لإقامة المباراة في أبوظبي، إلا أنه نفى أن يكون الاتفاق قد حسم بالفعل.