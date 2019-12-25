شكرا لقرائتكم اتحاد كرة السلة يعقد مؤتمرا صحفيا السبت لتقديم الجهاز الفنى للمنتخب للإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتم اختيار وسام جابر ، و محمد سليم مدربان فى الجهاز المعاون لمنتخب مصر لكرة السلة، بينما وائل لطفى مدير للمنتخبات ، و سامح صلاح و محمد ربيع إداريان .
ويستعد منتخب السلة للمشاركة فى بطولة التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة ، و التى تقام فبراير المقبل .
كانت قرعة التصفيات قد أقيمت فى رواندا الأسبوع الماضى ، و أسفرت عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الخامسة من مجموعات البطولة بجانب منتخبات أوغندا و المغرب .
على صعيد الأندية يشارك فريق كرة سلة الزمالك فى بطولة لأفرو ليج التى تقام مارس القادم وتأهل لها 12 ناديا ، وتقام البطولة على 3 مراحل .
كان اتحاد كرة السلة قرر فتح باب القيد الشتوى أمام الأندية لقيد اللاعبين واللاعبات بدءا من 1 يناير المقبل، وحتى 31 من نفس الشهر.
وتم الإعلان عن رسوم القيد والتى تبلغ 4000 جنيه عن كل لاعب ولاعبة فى بطولة الدورى الممتاز، و1600 جنيه مقابل القيد فى دورى الدرجة الأولى .
وفيما يخص الدورى الممتاز ب فتبلغ رسوم القيد 2400 عن كل لاعب أو لاعبة، وعلى مستوى الناشئين حتى 14 سنة فتكون الرسوم 1200 جنيها فقط.
ويتم قيد عدد 2 لاعب أو لاعبة فى كل مرحلة سنية على مستوى الرجال والسيدات والناشئين والناشئات، على أن يتم قيدهم فى الفريق الجديد بعد تسليم استغناء من النادى السابق أو عقد رسمى أو إعارة .
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