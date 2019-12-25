شكرا لقرائتكم المنياوى: أثق فى قدرة الإسماعيلى على حسم التأهل لنصف النهائى بالبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، أن ناديه سوف يحصد تذكرة التأهل للدور نصف النهائى للبطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى رغم تراجع الدراويش فى بطولة الدورى العام، مؤكداً أن حسين السيد ظهير أيسر الأهلى ليس فى حسابات الإسماعيلى فى فترة الانتقالات الصيفية.

وقال المنياوى فى مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت مع الاعلامية ميرهان عمرو: "أثق فى قدرة الإسماعيلى على حسم التأهل للدور نصف النهائى بالبطولة العربية، نتائجنا فى المسابقة المحلية تأثرت بالسفر والارهاق وهو ما ظهر جلياً على اللاعبين أمام المقاولون العرب"

ويضيف المنياوى: "لعبنا 10 مباريات 7 منها خارج الأرض و3 على أرضنا خسرنا فى لقاء وتعادلنا فى مثله وفوزنا فى مثله، وتعرضنا لظلم شديد من كثرة السفر ولانجد مساعدة من أى جهة.

ويضيف مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى : " قررنا قيد محمود البدرى فى قائمة الفريق المشاركة فى البطولة العربية لتألق اللاعب فى الفترة الاخيرة ووجود عجز فى مركز الظهير الايسر للاسماعيلى

وتابع المنياوى: "لن نفرط فى أى لاعب هذا الموسم خاصة الكبار، نفكر فى تدعيم الفريق فى مركز المدافع وصانع الالعاب والظهير الايسر ".

وعن تدعيمات الشتاء علق مدير الكرة بالاسماعيلى : " حسين السيد ليس فى حسابات الدراويش فلقد طلب الحصول على 5 ملايين جنيه كاش وقبل النزول للملعب فى الصيف الماضى ورفضنا هذا الأمر ".

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وعن حقيقة استقدام مدرب اجنبى للدراويش قال المنياوى : " التعاقد مع مدرب اجنبى حق أصيل لمجلس الادارة والشارع الاسماعيلاوى يؤيد وجود مدرب أجنبى ولكننا مستمرون فى منصبنا لخدمة نادينا لحين حسم هذا الملف" .

يعكف الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار على دراسة المباراة الاخيرة للإتحاد السكندرى والتى خسرها من الأهلى برباعية دون رد تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف لزعيم الثغر قبل موقعة البطولة العربية .

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على استاد الإسكندرية، فيما يستضيف استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً.

وتلقى الإسماعيلى خسارتين على التوالى أمام الأهلى بهدف دون رد ثم المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتجمد رصيد الدراويش عند النقطة الثالثة عشرة محتلاً المركز التاسع بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف، وخسر الدراويش 17 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

وأغلق الإسماعيلى صفحة بطولة الدورى بعد تلقى خسارتين على التوالى ليبدأ الفريق التركيز فى المواجهة المرتقبة مع زعيم الثغر بالبطولة العربية، وحذر الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار لاعبى الإسماعيلى من انتقال وتيرة التراجع المحلى لمنافسات البطولة العربية فى المواجهة المرتقبة أمام زعيم الثغر.

استقر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة على قيد محمود البدرى الظهير الأيسر للفريق فى القائمة العربية بعد المستوى الجيد الذى قدمه اللاعب فى مباريات الفريق السابقة، يأتى ذلك فى إطار حرص النادى على تدعيم هذا الجانب قبل مباريات الفريق القادمة بالبطولة.