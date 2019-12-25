شكرا لقرائتكم كارتيرون يحسم إقامة تدريب الزمالك عقب الوصول إلى زامبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقوم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، بحسم مصير إقامة تدريب الفريق اليوم في زامبيا عقب وصول البعثة المقرر له 12 ظهرا اليوم، استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفض المدير الفني اتخاذ قرارا نهائيا بخوض المران من عدمه، بسبب الحالة البدنية للاعبين عقب رحلة السفر الطويلة من القاهرة الي زامبيا.

وتوجهت بعثة نادي الزمالك في الساعات الاولي من صباح اليوم الي زامبيا عن طريق ترانزيت الي أديس أبابا فى رحله تستغرق ثلاث ساعات ونصف ومنها الي إلى مدينه ندولا الزامبية، لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي يوم السبت المقبل في مواجهات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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وضمت قائمة اللاعبين المتواجدة في زامبيا مع نادي الزمالك كل من : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمود الونش في خط الدفاع - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط - مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.

وحرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على توجيه رسالة دعم لكل اللاعبين قبل السفر إلى زامبيا فجر اليوم ، من خلال إجراء اتصال هاتفي باللاعبين عن طريق أحمد زاهر المدير الإداري للفريق في مكالمة جماعية للفريق من أجل التأكيد على مساندته لهم وان مجلس الإدارة بالكامل يدعمهم قبل المباراة الهامة امام زيسكو يونايتد الزامبي.