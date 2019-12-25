السوبر المصري فين.. اتحاد الكرة يبحث عن مكان لموقعة فبراير المقبل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه يتم بحث إقامة السوبر المصرى، والذى يجمع الأهلى بصفته بطل الدورى للموسم المنقضى والزمالك بطل كأس مصر، خلال شهر فبراير المقبل.

اتحاد الكرة يبحث عن مكان لإقامة السوبر المصري

تابع مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه إلى الآن لم يتم تحديد مكان إقامة السوبر المصرى وهو ما يتم التجهيز له خلال الفترة المقبلة لحسم الآمر بتحديد الموعد النهائى للسوبر المصرى سواء بإقامته داخل القاهرة أو خارجها كما هو الحال فى مباريات السوبر فى السنوات الأخيرة التى أقيمت بالإمارات وحققت نجاحا كبيرا أم إقامته داخل مصر كما تم فى مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر الأخيرة التى أقيمت ببرج العرب بالإسكندرية وفاز الأحمر باللقب بألفوز بنتيجة 3 / 2.

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وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية، إن مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك ستقام فى أبو ظبى خلال شهر فبراير المقبل كعادتها فى السنوات الأخيرة، حيث أقيمت عدة مباريات سوبر مصرى فى الإمارات والتى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وأبرزها مباريات الأهلى ضد الزمالك والأهلى ضد المصرى، حيث يرتبط البلدان بعلاقات رياضية وسياسية طيبة، ترجمت فى ألفترة الأخيرة بإقامة مباريات مصرية هناك وحتى للمنتخب الوطنى الأول وشهدت مبارياته أيضًا حضورا جماهيريا كبيرا.

ونشرت الصحيفة الإماراتية تقريرا عبر موقعها الإلكترونى قالت فيه: "فى إطار التعأون الرياضى بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبى الرياضى ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلى بطل الدورى والزمالك بطل الكأس، فى أبوظبى خلال فبراير المقبل.. وسبق أن تم تنظيم السوبر المصرى بين ألفريقين الكبيرين مرتين فى العين وأبوظبى، بجانب لقاء السوبر بين الأهلى والمصرى البورسعيدى".