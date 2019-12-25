شكرا لقرائتكم بعد حضور مرتضى منصور .. الجبلاية تطالب الأمن بمنع الموقوفين من دخول المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بأرسل خطابات أمنية إلى الجهات المسئولة بمنع أي شخص موقوف من قبل الجنة الإنضباط باتحاد الكرة من دخوله لأرض الملعب.

كانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة منعت عدة شخصيات رياضية من حضور المباريات حيث تم منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة فى أى نشاط رياضى متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.

أكد المستشار سيد البندارى رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة أن العقوبات الموقعة من جانب اللجنة تكون نهائية وفقا للائحة.

وتابع البندارى، لـ"لسوبر كورة"، إن العقوبات التى تصدرها اللجنة نهائية لأنه يتم توقعيها بناء على مستندات موثقة وفيديوهات رسمية لا يمكن إنكارها.

كانت لجنة الانضباط قررت ما يلى:

- إيقاف رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما ورد منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة.

- إيقاف مصطفى محمد يوسف نايل المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير البترول 10 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام الفيوم.

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- ايقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان مباراتين لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام.

- توبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.

- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.

- ايقاف علاء الدين مصطفى سالم مدلك فريق المصري 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز.

- منع السيد فرج عامر رئيس نادي سموحة من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسىء لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان.