شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يكشف حقيقة إقامة السوبر المصرى بين الاهلى والزمالك فى الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حقيقة ما تناولته إحدى الجرائد الإماراتيه بشأن إقامة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك فبراير المقبل .

أكد أشرف صبحى فى تصريحات خاصة أن وزارة الرياضة وقعت مذكرة تفاهم مع مجلس ابو ظبى الرياضى، ولكنها مذكرة تفاهم عامة، لاتخص مباراة السوبر بالتحديد، ولكنها تبادل عام فى كل اللعبات، وفى حالة طلب الإمارات استضافة السوبر المصرى بين المصرى بين الأهلى والزمالك، فتكون الموافقة من الاتحاد المختص وكذلك الناديين المعنيين بالمباراة، وبالتالى إذا كان الامر يخض السوبر بين الأهلى والزمالك فيجب موافقة اتحاد الكرة، وموافقة الناديين أيضا طرفى المباراة، خاصة وأنه لا يتم إقامة حدث أو مباراة إلا بموافقة من الاتحاد والأندية المعنية والشركة الراعية بريزنتيشن.

وأضاف وزير الشباب والرياضة ردا على ما نٌشر فى الجريدة الإماراتية أن الوزارة لاتستطيع أن تفعل ذلك دون موافقة اتحاد اللعبة والجهات المعنية .

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كشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك ستقام فى أبو ظبى خلال شهر فبراير المقبل كعادتها فى السنوات الأخيرة حيث أقيمت عدة مباريات سوبر مصرى فى الإمارات والتى شهدت حضور جماهيرى كبير وأبرزها مباريات الأهلى ضد الزمالك والأهلى ضد المصرى حيث يرتبط البلدين بعلاقات رياضية وسياسية طيبة، ترجمت فى الفترة الأخيرة بإقامة مباريات مصرية هناك وحتى للمنتخب الوطنى الأول وشهدت مبارياته أيضًا حضورا جماهيريا كبيرا.

ونشرت الصحيفة الإماراتية تقريرا عبر موقعها الإلكترونى قالت فيه: "فى إطار التعاون الرياضى بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبى الرياضى ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلى بطل الدورى والزمالك بطل الكأس، فى أبوظبى خلال فبراير المقبل.. وسبق أن تم تنظيم السوبر المصرى بين الفريقين الكبيرين مرتين فى العين وأبوظبى، بجانب لقاء السوبر بين الأهلى والمصرى البورسعيدى".