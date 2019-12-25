شكرا لقرائتكم تشيلسي يتطلع إلى تعزيز صفوفه بالألماني فيرنر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت تقارير صحفية يوم الثلاثاء أن نادي تشيلسي الإنجليزي يتطلع لتدعيم خط هجومه من خلال ضم المهاجم الألماني تيمو فيرنر من صفوف لايبزيغ.

ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن تشيلسي يستهدف التعاقد مع فيرنر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ يقدم فيرنر مسيرة رائعة مع لايبزيغ هذا الموسم حيث سجل 18 هدفا خلال 17 مباراة في البوندسليغا.

ولكن من المتوقع أن يواجه تشيلسي معركة شرسة في سبيل ضم فيرنر، في ظل اهتمام ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وبايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني بالمهاجم الدولي.