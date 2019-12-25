شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على قيد محمود البدرى فى القائمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة على قيد محمود البدرى الظهير الأيسر للفريق فى القائمة العربية بعد المستوى الجيد الذى قدمه اللاعب فى مباريات الفريق السابقة، يأتى ذلك فى إطار حرص النادى على تدعيم هذا الجانب قبل مباريات الفريق القادمة بالبطولة.

ويستعد الدراويش لمواجهة زعيم الثغر فى ذهاب دور الـ8 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال يوم السبت القادم على ملعب الأخير بالإسكندرية.

ويغادر الفريق الاول لكرة القدم بالاسماعيلى ، تمام الواحدة ظهرا غداً الخميس إلى محافظة الإاسكندرية.

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ومن المقرر إقامة معسكر مغلق لمدة 48 ساعة بأحد فنادق الإسكندرية، وذلك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى ، فى ذهاب دور الـ8 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى لتحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب لتسهيل مباراة العودة وحسم الصعود للدور قبل النهائى.

وأغلق الإسماعيلى صفحة بطولة الدورى بعد تلقى خسارتين على التوالى ليبدأ الفريق التركيز فى المواجهة المرتقبة مع زعيم الثغر بالبطولة العربية، وحذر الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار لاعبى الإسماعيلى من انتقال وتيرة التراجع المحلى لمنافسات البطولة العربية فى المواجهة المرتقبة أمام زعيم الثغر.

واستقر الجهاز الفنى للفريق بقيادة أدهم السلحدار على إعادة محمد فوزى حارس مرمى الدراويش للتشكيل الأساسى للفريق بداية من مواجهة الاتحاد السكندرى، بعد الأخطاء التى ارتكبها محمد مجدى حارس الفريق فى مباراة المقاولون العرب.