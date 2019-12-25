شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحسم مصير تدريب اليوم عقب الوصول إلى زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك مصير إقامة تدريب الفريق اليوم فى زامبيا عقب وصول البعثة المقرر له 12 ظهرا اليوم، استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبى المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ورفض المدير الفنى اتخاذ قرار نهائى بخوض المران من عدمه، بسبب الحالة البدنية للاعبين عقب رحلة السفر الطويلة من القاهرة إلى زامبيا.

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وتوجهت بعثة نادى الزمالك فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى زامبيا عن طريق ترانزيت إلى أديس أبابا فى رحله تستغرق ثلاث ساعات ونصف ومنها إلى إلى مدينه ندولا الزامبية، لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى يوم السبت المقبل في مواجهات الجولة الثالثة من دورى المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة اللاعبين المتواجدة في زامبيا مع نادي الزمالك كل من : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمود الونش في خط الدفاع - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط - مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.

وحرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على توجيه رسالة دعم لكل اللاعبين قبل السفر إلى زامبيا فجر اليوم ، من خلال إجراء اتصال هاتفي باللاعبين عن طريق أحمد زاهر المدير الإداري للفريق في مكالمة جماعية للفريق من أجل التأكيد على مساندته لهم وان مجلس الإدارة بالكامل يدعمهم قبل المباراة المهمة أمام زيسكو يونايتد الزامبى.