شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف حقيقة إقامة السوبر بين الأهلى والزمالك فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حقيقة ما تناولته إحدى الجرائد الإماراتية بشأن إقامة السوبر المصرى بين الاهلى والزمالك فبراير المقبل.

أكد أشرف صبحى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن وزارة الرياضة وقعت مذكرة تفاهم مع مجلس أبو ظبى الرياضى، لكنها مذكرة تفاهم عامة، لا تخص مباراة السوبر بالتحديد، لكنها تبادل عام فى كل اللعبات، وحالة طلب الإمارات استضافة السوبر المصرى بين المصرى بين الأهلى والزمالك، فتكون الموافقة من الاتحاد المختص وكذلك الناديين المعنيين بالمباراة، وبالتالى إذا كان الأمر يخض السوبر بين الأهلى والزمالك فيجب موافقة اتحاد الكرة، وموافقة الناديين أيضا طرفى المباراة، خاصة أنه لا تتم إقامة حدث أو مباراة إلا بموافقة من الاتحاد والأندية المعنية والشركة الراعية بريزنتيشن.

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وأضاف وزير الشباب والرياضة ردا على ما نشر فى جريدة الإماراتية أن الوزارة لا تستطيع أن تفعل ذلك دون موافقة اتحاد اللعبة والجهات المعنية.

وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك ستقام فى أبو ظبى خلال شهر فبراير المقبل كعادتها فى السنوات الأخيرة، حيث أقيمت عدة مباريات سوبر مصرى فى الإمارات والتى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وأبرزها مباريات الأهلي ضد الزمالك والأهلي ضد المصري، حيث يرتبط البلدان بعلاقات رياضية وسياسية طيبة، ترجمت فى الفترة الأخيرة بإقامة مباريات مصرية هناك وحتى للمنتخب الوطني الأول وشهدت مبارياته أيضًا حضورا جماهيريا كبيرا.

ونشرت الصحيفة الإماراتية تقريرا عبر موقعها الإلكتروني قالت فيه: "في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل.. وسبق أن تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين الكبيرين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدى".