شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطار إنبى يستدرج حرس الحدود على استاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف إنبى نظيره حرس الحدود فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى أخر ظهور بالمسابقة بينما خسر الفريق السكندرى من المقاولون العرب بهدف دون رد .

ويحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 لقاءات وخسر مثلهم وتعادل فى مباراة وسجل لاعبوه 12 هدف وتلقت شباكه 13 هدفًا فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

وطالب حلمى طولان المدير الفنى لإنبى لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة وخطف النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز المسابقة ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى فى مباراة اليوم مكون من: "محمود جاد، رامي صبري، إبراهيم يحيى، علي فوزي، كريم فؤاد، محمد رزق، حميد ماو، وعبد الرحمن عامر، محمد بسيوني، محمود قاعود، محمد شريف" .

وقرر مجلس إدارة إنبى برئاسة زكريا السيد، صرف مكافآت الفريق الخاصة بالفوز على المصرى ووادى دجلة فى الجولتين الثامنة والتاسعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، بعد تحقيق المكسب فى المباراتين بنتيجتى 1 / 0 و 3 / 2 على الترتيب.

Advertisements

وكشف مصدر مسئول بمجلس إدارة نادى إنبى إن المجلس البترولى برئاسة زكريا السيد قرر أيضًا صرف مكافأة إجادة للفريق عن مباراة وادى دجلة بعد التأخر فى النتيجة بثنائية نظيفة وإنهاء المباراة بالفوز بنتيجة 3 / 2 فى المباراة المُثيرة التى نجح الفريق البترولى فى حصد نقاطها وذلك تحفيزًا للاعبين لمواصلة الانتصارات غدًا أمام حرس الحدود، فى الأسبوع العاشر من منافسات الدورى.

ويسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود للعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى بعد التراجع الملحوظ فى الاسابيع الاخيرة للمسابقة ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام انبى مكون من : " أحمد السعدني - حسن مجدي – خالد سامي – مصطفى محمود – عمرو الحلواني - حامد جمال – محمد أسامة – أنطوني لوكاسا – مصطفى جمال - أحمد شرويدة – محمد جريندو".