شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل صفقة "مدافع" إنبي لانتقالات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتفق مسئولو النادي الأهلي مع أسامة جلال مدافع إنبي على ضمه بنهاية الموسم الجاري لتدعيم دفاع الفريق الأحمر، في ظل تعذر ضمه خلال الميركاتو الشتوى المقبل، نظرًا لعدم أحقية الأهلي سوى في استبدال 2 لاعبين، تعاقد الفريق الأحمر مع واحد منهم وهو محمود عبد المنعم كهربا، فيما ما زال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق يصر أن تكون الصفقة الثانية في مركز المهاجم الصريح وبالتحديد طلب التعاقد مع النيجيري ايليكي مهاجم نادي لوزيرن السويسري، والذي سبق وأن أشرف على تدريبه ويعلم قدراته جيدًا.

وقرر مسئولو الأهلي تأجيل فكرة التعاقد مع أسامة جلال إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بدلاً من يناير المقبل، رغم الحصول على توقيع مدافع المنتخب الأولمبي منذ فترة، ولا يتبقى فقط سوى تسوية الأمر مع إدارة نادي إنبي التي أبدت مرونة كبيرة في ملف بيع اللاعب سواء خلال الميركاتو الشتوى المقبل أو بنهاية الموسم الجاري.

ويستأنف الأهلي، مرانه ظهر اليوم الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر إقامتها السبت المقبل على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق، تعديلاً على برنامجه التدريبي بعد الفوز برباعية نظيفة على الاتحاد السكندري أمس في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام، حيث قرر منح اللاعبين راحة أمس، على أن يبدأ الفريق اليوم التحضير لمواجهة بلاتينيوم.

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ويتسلم رينيه فايلر تقريرًا طبيًا من الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، عن حالة اللاعبين المصابين، وذلك في إطار متابعة المدير الفني وحرصه على معرفة مستجدات البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعبين الذين غابوا عن التدريبات في الفترة الأخيرة للإصابة، كما يتسلم فايلر تقريرًا عن اللاعبين الذين غابوا عن مباراة الاتحاد السكندري.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية؛ النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، ونجح الفريق في تحقيق الفوز على الهلال في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.