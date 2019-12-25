الامارات | بالصور: نيمار يرتدي ملابس السبعينات في حفلة تنكرية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: نيمار يرتدي ملابس السبعينات في حفلة تنكرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إثارته للجدل، بعدما احتفل بأعياد الميلاد، بظهوره في حفلة تنكرية مرتدياً ملابس غريبة تعود إلى سبعينات القرن الماضي.

ونشرت صحيفة ذا صن البريطانية مجموعة من الصور للاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أثناء مشاركته في الحفل، مشيرة إلى أنه رغم الملابس الغريبة التي ارتداها، إلا أنه لم يبتعد عن الكاميرات والتصوير.

وأضافت: الحفل أقيم على شرف عيد ميلاد، باش، صديق نيمار، حيث شارك عدد كبير من أصدقاء اللاعب البرازيلي في الحفل، وكان أبرزهم لاعب فلومينينسي، نيني".