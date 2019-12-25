مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

تقام اليوم الأربعاء 25-11-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة بيراميدز أمام وادي دجلة في الدوري المصري.



حيث يلاقي نادي بيراميدز نظيره وادي دجلة في الدوري المصري.

ويلتقي حسنية أكادير ضد نهضة الزمامرة، في الدوري المغربي.

ويسلط لكم موقع "السعودية نيوز"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري المصري

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إنبي ضد حرس الحدود، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

سموحة ضد الجونة، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport 2.

طلائع الجيش ضد المصري، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

بيراميدز ضد وادي دجلة، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات الدوري المغربي

حسنية أكادير ضد نهضة الزمامرة، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.

نهضة بركان ضد يوسفية برشيد، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.