شكرا لقرائتكم "مشي عثمان".. يتصدر تويتر 6 ساعات بعد إطلاقه من جماهير الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر ترند بشارة مشي عثمان المركز الأول علي تويتر طوال الـ 6 ساعات الماضية وحتى الآن، بعد تدوينات آلاف من مشجعي الإسماعيلي، لمطالبة اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية برحيل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان ، وطالب مشجعى النادى الإسماعيلى اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالتدخل لحل أزمة النادي وإجبار مجلس إدارة النادي علي الاستقالة.

من جانبه دعا اللواء شريف فهمي، محافظ الإسماعيلية، مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان لاجتماع في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بمقر ديوان عام المحافظة، لبحث الأوضاع المتدهورة التي يشهدها فريق الكرة في الآونة الأخيرة، وتسببت فى ثورة غضب عارمة فى الشارع الإسماعيلاوى.

وتلقى الإسماعيلى خسارتين على التوالي أمام الأهلى بهدف دون مقابل ثم المقاولون العرب بهدفين دون مقابل، وتجمد رصيد الدراويش عند النقطة الـ13 محتلاً المركز التاسع بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف، وخسر الدراويش 17 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

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ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على استاد الإسكندرية، فيما يستضيف استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً.

وأغلق الإسماعيلي صفحة بطولة الدورى بعد تلقى خسارتين على التوالى ليبدأ الفريق التركيز فى المواجهة المرتقبة مع زعيم الثغر بالبطولة العربية، وحذر الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار لاعبى الإسماعيلى من انتقال وتيرة التراجع المحلى لمنافسات البطولة العربية فى المواجهة المرتقبة أمام زعيم الثغر.

محمد فوزى يعود لحراسة عرين الدراويش

واستقر الجهاز الفنى للفريق بقيادة أدهم السلحدار على إعادة محمد فوزى حارس مرمى الدراويش للتشكيل الأساسى للفريق بداية من مواجهة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية، بعد الأخطاء التى ارتكبها محمد مجدى حارس الفريق فى مباراة المقاولون العرب.