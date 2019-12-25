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عبد الناصر محمد يطلب التعاقد مع مهاجم وجناح أيمن فى الانتقالات الشتوية

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جدة - عمرو شويل كشف عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق اف سي مصر، انه طلب التعاقد مع لاعبين اثنين في الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لتدعيم صفوف الفريق، ووضع المدير الفني بعض الشروط في اللاعبين الذين يتفاوض معهم نادي اف سي مصر.

 

وقال عبد الناصر محمد انه اشترط ان يكون اللاعب المنضم للفريق في يناير، قادما من أحد أندية الممتاز، ليكون إضافة للفريق الذي يفتقد لاعبوه خبرة اللعب في الدوري الممتاز وهو ما يتسبب في ضياع العديد من النقاط السهلة في المباريات السابقة.

 

وأضاف عبد الناصر محمد المدير الفني انه طلب التعاقد مع مهاجم وجناح أيمن، او لاعبين مهاجمين لأنه المركز الوحيد الذي يحتاج لتدعيم في الفريق في الوقت الحالي، كما ان قائمة الفريق تسمح باستبدال لاعبين فقط في الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

 

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كمال قال عبد الناصر محمد ان إدارة نادي اف سي مصر فتحت خط مفاوضات مع بعض الأندية للتعاقد مع لاعبين منها في يناير المقبل، ولكنه رفض الكشف عن أسماء اللاعبين الذين يتفاوض معهم ، لحين الحصول علي موافقة أنديتهم بشكل رسمي ، مضيفا ان هناك أندية موافقة علي الاستغناء عن لاعبيها ولكن تنتظر الأيام المقبلة خوفا من أي طوارئ.

 

موقف اف سي مصر في الدوري

وحقق فريق اف سي مصر التعادل امام مصر للمقاصة بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري، ويحتل فريق اف سي مصر المركز الـ 15 برصيد 8 نقاط، ويستعد الفريق لمواجهة طنطا يوم الأثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري.

 

فريق اف سي مصر حقق الفوز في مباراة واحدة فقط وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 مباريات ، وكان التعادل مع الزمالك هي النتيجة الأفضل للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز هذا الموسم لأول مرة في تاريخه.

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