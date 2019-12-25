شكرا لقرائتكم مواجهات قوية فى الجولة الـ16 بدورى المرتبط لكرة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تقام على مدار اليوم، الأربعاء ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 16 بدورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 للموسم المحلى 2019 /2020.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من الزمالك مع 6 أكتوبر وسبورتنج مع الأهلى والبنك الأهلى مع المعادى وأصحاب الجياد مع الطيران وسموحة مع الأوليمبى والجزيرة مع هليوبوليس والزهور مع طلائع الجيش ومحافظة الفيوم مع حدائق الأهرام والحوار مع جزيرة الورد.

بينما تشهد الجولة الأخيرة فى الدور الأول المقرر لها الثلاثاء المقبل مواجهات بين كل من الأهلى مع الزمالك و6 أكتوبر مع المعادى والطيران مع سبورتنج والأوليمبى مع البنك الأهلى وهليوبوليس مع أصحاب الجياد وطلائع الجيش مع سموحة وحدائق الأهرام مع الجزيرة وجزيرة الورد مع الزهور والحوار مع محافظة الفيوم. Advertisements