شكرا لقرائتكم ممدوح عباس يظهر فى اتحاد الكرة.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مقر اتحاد الكرة منذ أيام قليلة زيارة لممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق والذى تواجد فى مقر الجبلاية منذ عدة أيام وذلك لتهنئة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ومعه عضوي المجلس أحمد عبدالله و محمد فضل، بفوز منتخب مصر الأوليمبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 و التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 والتى استضافتها مصر.

وقام ممدوح عباس بالإجتماع بمسئولو اللجنة الخماسية والذى يرتبط بعلاقة صداقة مع معظمهم خاصة أنه كان رئيساً لنادي الزمالك و معه عمرو الجنايني عضو مجلس إدارة وقتها ، وقام بتهنئتهم على تولي رئاسة اتحاد الكرة و أيضاً التهنئة بفوز منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب ببطولة الأمم الأفريقية.

ممدوح عباس يصرف مكافآت للعاملين باتحاد الكرة

كما قام ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق بصرف مكافآت للعمال والموظفين داخل اتحاد الكرة، احتفالاً بفوز المنتخب الأوليمبي ببطولة أمم افريقيا.

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تُوج منتخب مصر الأولمبي بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 تحت 23 عاماً، للمرة الأولى في تاريخه، اثر فوزه على نظيره الايفواري بهدفين مقابل هدفي في المباراة النهائية التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي فى البطولة التى أقيمت فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الماضي والتى حسمت تأهل الفراعنة الى أوليمبياد طوكيو 2020.

حقق منتخب مصر الأوليمبي العديد من الأرقام فى البطولة منها أنها المرة الأولى التى يتوج فيها منتخب عربي بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاماً إلى جانب أنه أول مرة يُتوج منتخب البلد المضيف بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، ففي نسخة 2011 حقق المنتخب المغربي المركز الثاني وفي نسخة 2015 حصد المنتخب السنغالي المركز الرابع ،

المنتخبات المصرية لا تخسر نهائي قاري في القاهرة، فتُوج المنتخب الأول بلقب الكان 1986 و2006، وحقق منتخب الشباب اللقب في 1991، ويُتوج المنتخب الأولمبي بامم أفريقيا تحت 23 عاماً في 2019 ، كما أنها المرة الأولى يُتوج منتخب بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاماً بعد الفوز في جميع مبارياته الخمسة.