شكرا لقرائتكم البعثة المصرية تحصد 5 ميداليات فى البطولة العربية للرماية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت البعثة المصرية المشاركة فى البطولة العربية للرماية والتى تستضيفها دولة الإمارات فى حصد 5 ميداليات متنوعة فى منافسات لعبة البندقية على صعيد الفردى و الفرق ، حيث حقق الرامى محمد حمدى عبد القادر لاعب منتخب مصر الوطنى الميدالية الذهبية على صعيد الفردى ، بينما حصل يوسف حلمى على برونزية المنافسة ، و جاءت ذهبية الفرق عن طريق الثلاثى محمد حمدى و يوسف حلمى و معهما أسامة محمد السعيد ، ، فيما حصلت شيماء حشاد على الميدالية البرونزية فى منافسات فردى السيدات .

كما حصل فريق السيدات على الميدالية الفضية فى منافسات الفرق عن طريق الثلاثى ، شيماء حشاد و الزهراء شعبان و هدير مخيمر .

أما فى منافسات المسدس فيشارك فيها كلاً من سامى عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف ومسكات على، ويرأس البعثة عبد الرازق محمد عضو مجلس إدارة الاتحاد.

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و غادرت بعثة البندقية أول أمس إلى الإمارات أى قبل إنطلاق التدريب الرسمى للبطولة بيوم واحد فقط بصحبة رئيس البعثة .

يذكر أن مصر حصدت مؤخرا لقب البطولة الأفريقية للرماية بالجزائر بـ 45 ميدالية وفقا لما أعلنه حازم حسنى رئيس إتحاد الرماية الذى يسعى جاهدا إلى تحقيق ميدالية أولمبية فى منافسات طوكيو 2020 فى ظل تألق نجوم الرماية أمثال عبد العزيز محيلبة و عزمى محيلبة و سامى عبد الرازق و شيماء حشاد .

تستضيف مصر البطولة العربية للرماية على صعيد مختلف الأسلحة من رصاص وخرطوش وضغط هواء فى شهر فبراير المقبل وذلك بمشاركة عدد من الدول ، ومن المقرر أن تقام منافسات لعبة الرصاص وضغط الهواء فى نادى رماية القوات المسلحة، بينما تقام منافسات الخرطوش فى نادى الصيد بالسادس من أكتوبر.