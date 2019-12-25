شكرا لقرائتكم البعثة المصرية تحصد 5 ميداليات فى البطولة العربية للرماية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما حصل فريق السيدات على الميدالية الفضية فى منافسات الفرق عن طريق الثلاثى ، شيماء حشاد و الزهراء شعبان و هدير مخيمر .
أما فى منافسات المسدس فيشارك فيها كلاً من سامى عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف ومسكات على، ويرأس البعثة عبد الرازق محمد عضو مجلس إدارة الاتحاد.
و غادرت بعثة البندقية أول أمس إلى الإمارات أى قبل إنطلاق التدريب الرسمى للبطولة بيوم واحد فقط بصحبة رئيس البعثة .
يذكر أن مصر حصدت مؤخرا لقب البطولة الأفريقية للرماية بالجزائر بـ 45 ميدالية وفقا لما أعلنه حازم حسنى رئيس إتحاد الرماية الذى يسعى جاهدا إلى تحقيق ميدالية أولمبية فى منافسات طوكيو 2020 فى ظل تألق نجوم الرماية أمثال عبد العزيز محيلبة و عزمى محيلبة و سامى عبد الرازق و شيماء حشاد .
تستضيف مصر البطولة العربية للرماية على صعيد مختلف الأسلحة من رصاص وخرطوش وضغط هواء فى شهر فبراير المقبل وذلك بمشاركة عدد من الدول ، ومن المقرر أن تقام منافسات لعبة الرصاص وضغط الهواء فى نادى رماية القوات المسلحة، بينما تقام منافسات الخرطوش فى نادى الصيد بالسادس من أكتوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر البعثة المصرية تحصد 5 ميداليات فى البطولة العربية للرماية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.