منتخب جمعية المحترفين يواجه الشواكيش وديا اليوم

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جدة - عمرو شويل
وقال مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ان الفريق يمتلك عدد مميز من اللاعبين وقد ظهروا بشكل جيد خلال مبارتهم الودية الأولى مع تليفونات بنى سويف مما جعل عدد من السماسرة ووكلاء اللاعبين يطلبون التعاقد مع هؤلاء اللاعبين
وأضاف أن مجلس إدارة نادى الشرقية للدخان ونادى الاعلامين وبعض اندية الصعيد قد طلبوا توقيع عقود مع هؤلاء اللاعبين
وأكد أن هناك عدد من رؤساء الأندية وبعض المدربين قد تم دعوتهم لحضور لقاء الترسانة اليوم لمشاهدة هؤلاء اللاعبين من أرض الملعب .
وصرح الحاج محمود الآسيوطى رئيس نادى لفينا الآسيوطى سابقا اعجابة الشديد بالفكرة التى ترعاها الجمعية للموسم الخامس على التوالى ان منتخب جمعية اللاعبين المحترفين يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين أداء ولعب ومهارة ومؤهلين للانضمام للأندية المصرية خلال فترة التعاقدات الشتوية وانه يشكر الكابتن مجدى عبدالغني على تبنى هؤلاء اللاعبين بهدف القضاء على البطالة فى الملاعب المصرية واختيار منتجع الآسيوطى كمكان لإقامة معسكرهم السنوى للعام الخامس على التوالي بما يمتلك من كافة الإمكانيات لنجاح المعسكر بشكل نموذجى.
ويقود منتخب جمعية اللاعبين المحترفين جهاز فنى على أعلى مستوى تحت قيادة المدير الفني المتميز ابوالعنين شحاتة ومحمد بدر المدرب العام وسيد توفيق مدرب حراس المرمى بقطاع الناشئين بالاسماعيلى إلى جانب وائل حبيب مدير الكرة والكابتن حمزة عبدالوهاب مديد شؤون اللاعبين بالجمعية والمشرف العام على المعسكر ومحمد تركى مدير الاعلام بالجمعية.
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