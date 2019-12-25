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شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي عن تغريدة إهانة رئيس نادي الزمالك له :"ليست حقيقية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
حرص الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب نادي الزمالك على نشر تغريدة مزورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتحمل اسمه، مؤكداً أن هذا الاكونت لايمثله.
ساسي ورئيس نادي الزمالك
وعاتب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الدولي التونسي فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق فى وقت سابق، بعد هبوط مستواه فى الفترة الأخيرة، بعد هزيمة الأبيض أمام طلائع الجيش بنتيجة 3/2 ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ما أدى لاستبداله فى الشوط الثانى وحل بدلاً منه كريم بامبو.
وقال رئيس الزمالك لفرجانى خلال جلسته مع اللاعبين: "زعلان منك يا فرجانى بالتحديد لأنك حاجة تانية خالص، ولو مش بنحبك ومقدرين موهبتك ما كناش تحملنا قيمة عقدك لتستمر مع الفريق".
نادي الزمالك
وانضم فرجانى ساسى إلى الزمالك فى الموسم الماضى قادمًا من النصر السعودى وقدم موسما رائعا مع الفريق الأبيض ثم تذبذب مستواه مع الفريق عقب الإصابة التى تعرض لها فى بطولة الكونفدرالية فى نسختها التى توج الفريق بلقبها ولكن يواصل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الحالى للفريق، العمل، بالحديث مع ساسى وتخصيص تدريبات له للظهور بأفضل صورة خلال الفترة القادمة مع الفريق.
تغريدة ساسي المزورة
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