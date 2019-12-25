شكرا لقرائتكم الأهلي يتفق مع أسامة جلال لضمه خلال صفقات الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتفق مسئولو النادي الأهلي مع أسامة جلال مدافع انبي على ضمه بنهاية الموسم الجاري لتدعيم دفاع الفريق الأحمر، في ظل تعذر ضمه خلال الميركاتو الشتوى القادم، نظراً لعدم أحقية الأهلي سوى في استبدال 2 لاعبين، تعاقد الفريق الأحمر مع واحد منهم وهو محمود عبد المنعم كهربا، فيما لازال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق يصر أن تكون الصفقة الثانية في مركز المهاجم الصريح وبالتحديد طلب التعاقد مع النيجيري ايليكي مهاجم نادي لوزيرن السويسري، والذي سبق وأن أشرف على تدريبه ويعلم قدراته جيداً .

وقرر مسئولو الأهلي تأجيل فكرة التعاقد مع أسامة جلال إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بدلا من يناير المقبل، رغم الحصول على توقيع مدافع المنتخب الأولمبي منذ فترة، ولا يتبقى فقط سوى تسوية الأمر مع إدارة نادي انبي التي أبدت مرونة كبيرة في ملف بيع اللاعب سواء خلال الميركاتو الشتوى القادم أو بنهاية الموسم الجاري.