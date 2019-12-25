شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يقيد محمود البدري في القائمة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
يأتى ذلك فى إطار حرص النادى على تدعيم هذا الجانب قبل مباريات الفريق القادمة بالبطولة.
ويغادر الفريق الاول لكرة القدم بالاسماعيلى ، تمام الواحدة ظهرا غداً الخميس إلى محافظة الاسكندرية.
ومن المقرر إقامة معسكر مغلق لمدة 48 ساعة بأحد فنادق الاسكندرية ،وذلك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى ، فى ذهاب دور الـ8 من كاس محمد السادس للاندية الابطال.
ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى لتحقيق نتيجة ايجابية فى لقاء الذهاب لتسهيل مباراة العودة وحسم الصعود للدور قبل النهائى.
وأغلق الإسماعيلي صفحة بطولة الدوري بعد تلقى خسارتين على التوالى ليبدأ الفريق التركيز فى المواجهة المرتقبة مع زعيم الثغر بالبطولة العربية، وحذر الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار لاعبى الإسماعيلى من انتقال وتيرة التراجع المحلى لمنافسات البطولة العربية فى المواجهة المرتقبة أمام زعيم الثغر.
واستقر الجهاز الفنى للفريق بقيادة أدهم السلحدار على إعادة محمد فوزى حارس مرمى الدراويش للتشكيل الأساسى للفريق بداية من مواجهة الاتحاد السكندرى، بعد الأخطاء التى ارتكبها محمد مجدى حارس الفريق فى مباراة المقاولون العرب.
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