شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يقيد محمود البدري في القائمة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للنادي الاسماعيلى ، بقيادة ادهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة على قيد محمود البدرى الظهير الايسر للفريق فى القائمة العربية بعد المستوى الجيد الذى قدمه اللاعب فى مباريات الفريق السابقة. يأتى ذلك فى إطار حرص النادى على تدعيم هذا الجانب قبل مباريات الفريق القادمة بالبطولة. ويستعد الدراويش لمواجهة زعيم الثغر فى ذهاب دور الـ8 من كأس محمد السادس للاندية الابطال يوم السبت القادم على ملعب الاخير بالاسكندرية. ويغادر الفريق الاول لكرة القدم بالاسماعيلى ، تمام الواحدة ظهرا غداً الخميس إلى محافظة الاسكندرية. ومن المقرر إقامة معسكر مغلق لمدة 48 ساعة بأحد فنادق الاسكندرية ،وذلك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى ، فى ذهاب دور الـ8 من كاس محمد السادس للاندية الابطال. Advertisements ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى لتحقيق نتيجة ايجابية فى لقاء الذهاب لتسهيل مباراة العودة وحسم الصعود للدور قبل النهائى. وأغلق الإسماعيلي صفحة بطولة الدوري بعد تلقى خسارتين على التوالى ليبدأ الفريق التركيز فى المواجهة المرتقبة مع زعيم الثغر بالبطولة العربية، وحذر الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار لاعبى الإسماعيلى من انتقال وتيرة التراجع المحلى لمنافسات البطولة العربية فى المواجهة المرتقبة أمام زعيم الثغر. واستقر الجهاز الفنى للفريق بقيادة أدهم السلحدار على إعادة محمد فوزى حارس مرمى الدراويش للتشكيل الأساسى للفريق بداية من مواجهة الاتحاد السكندرى، بعد الأخطاء التى ارتكبها محمد مجدى حارس الفريق فى مباراة المقاولون العرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يقيد محمود البدري في القائمة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.