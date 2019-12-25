شكرا لقرائتكم صحيفة الاتحاد الإماراتية: السوبر بين الأهلي والزمالك بأبو ظبي فبراير المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك ستقام في أبو ظبي خلال شهر فبراير المقبل كعادتها فى السنوات الأخيرة حيث أقيمت عدة مباريات سوبر مصري في الإمارات والتي شهدت حضور جماهيري كبير وأبرزها مباريات الأهلي ضد الزمالك والأهلي ضد المصري حيث يرتبط البلدين بعلاقات رياضية وسياسية طيبة، ترجمت فى الفترة الأخيرة بإقامة مباريات مصرية هناك وحتى للمنتخب الوطني الأول وشهدت مبارياته أيضًا حضورا جماهيريا كبيرا.

ونشرت الصحيفة الإماراتية تقريرا عبر موقعها الإلكتروني قالت فيه: "في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل.. وسبق أن تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين الكبيرين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي."

فى الوقت نفسه، تحولت مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك للموسم الجارى 2019 - 2020، إلى صداع فى رأس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، فى ظل صعوبة تحديد موعد نهائى لها حتى الآن.

وكشف مصدر مسئول باللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن أن هناك تفكيرًا لدى اللجنة لإقامة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك عقب نهاية الدور الأول وقبل انطلاق الثانى من عمر المسابقة، وتحديدًا أواخر فبراير المقبل.

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قال المصدر لـ"اليوم السابع" إنه رغم تفكير اللجنة فى هذا الأمر، إلا أنه من الصعب التنفيذ على أرض الواقع، موضحًا أن مباراة القمة المؤجلة بين الأهلى والزمالك من الأسبوع الرابع ستقام يوم 19 فبراير المقبل، كما أن هناك مباراة ستجمع القطبين فى الأسبوع الحادى والعشرين فى الدور الثانى أى ستقام تقريبًا فى الأيام العشرة الأولى من شهر مارس، معلقًا: "هل يمكن أن يقام السوبر بين هاتين المباراتين، وهل سيكون من السهل إقامة السوبر فى هذه التوقيت بمعنى أن يتقابل الأهلى والزمالك 3 مرات فى أقل من شهر".

أضاف أن هناك تفكيرًا داخل اللجنة الخماسية لإقامة مباراة السوبر خارج مصر على أن يقام فى السعودية أو الإمارات، كحل بحيث تقام المباراة فى الخارج وتكون احتفالية، ولكن حتى الآن لا يوجد قرار أو موعد نهائى بشأن السوبر المحلى الذى يمثل صداعًا فى رأس الجبلاية.

والتقى الأهلي نظيره الزمالك في 6 مواجهات من قبل في بطولة السوبر المصري، تمكن الأهلي من التتويج بـ5 ألقاب، فيما حصد الزمالك لقبا وحيدا.

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