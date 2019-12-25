شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد يكشف صفقات إف سى مصر فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الناصر محمد المدير الفنى لفريق إف سى مصر أنه طلب التعاقد مع لاعبين اثنين فى الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، لتدعيم صفوف الفريق، ووضع المدير الفنى بعض الشروط فى اللاعبين الذين يتفاوض معهم النادى.

وقال عبد الناصر محمد إنه اشترط أن يكون اللاعب المنضم للفريق فى يناير، قادما من أحد أندية الممتاز، ليكون إضافة للفريق الذى يفتقد لاعبوه خبرة اللعب فى الدورى الممتاز، وهو ما يتسبب فى ضياع العديد من النقاط السهلة فى المباريات السابقة.

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التعاقد مع مهاجمين من الدورى الممتاز

وأضاف عبد الناصر محمد المدير الفنى أنه طلب التعاقد مع مهاجم وجناح أيمن، أو لاعبين مهاجمين لأنه المركز الوحيد الذى يحتاج لتدعيم فى الفريق فى الوقت الحالى، كما أن قائمة الفريق تسمح باستبدال لاعبين فقط فى الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

كمال قال عبد الناصر محمد إن إدارة نادى اف سي مصر فتح خط مفاوضات مع بعض الأندية للتعاقد مع لاعبين منها فى يناير المقبل، لكنه رفض الكشف عن أسماء اللاعبين الذين يتفاوض معهم، لحين الحصول على موافقة أنديتهم بشكل رسمى، مضيفا أن هناك أندية وافقت على الاستغناء عن لاعبيها لكن تنتظر الأيام المقبلة خوفا من أى طوارئ.

موقف إف سى مصر فى الدورى

حقق فريق اف سي مصر التعادل امام مصر للمقاصة بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري، ويحتل فريق اف سي مصر المركز الـ 15 برصيد 8 نقاط، ويستعد الفريق لمواجهة طنطا يوم الأثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدورى.

فريق اف سي مصر حقق الفوز في مباراة واحدة فقط وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 مباريات ، وكان التعادل مع الزمالك هي النتيجة الأفضل للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز هذا الموسم لأول مرة في تاريخه.