شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يعقد جلسة خاصة مع أمير توفيق خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى خلال اليومين المقبلين جلسة خاصة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى، من أجل بحث عدة أمور مُتعلقة بإدارة التسويق، خاصة فريق الكرة الذى أوشك على الانتهاء من صفقته الثانية والأخيرة خلال ميركاتو الشتاء الذى سينطلق بعد أيام قليلة.

كان الخطيب قد وصل القاهرة مساء أمس الثلاثاء قادمًا من فرنسا، حيث تواجد هناك حاليًا فى رحلة علاجية بدأت منذ أسبوع تقريبًا بعد خوض برنامج العلاج الطبيعى بأحد المراكز الطبية المتخصصة للتخلص من آلام الظهر التى تنتابه بين الحين والآخر.

يبحث بيبو مع توفيق ملفات التسويق بلاعبى الفريق سواء، فيما يتعلق باللاعبين الذين تلقوا عروضاً من أندية خارجية ومحلية خلال الفترة الماضية ويأتى فى مقدمتهم، الأنجولى جيرالدو وصلاح محسن وصالح جمعة وعمار حمدى.

Advertisements

كما يتطلع الأهلى لحسم ملف المهاجم الجديد الذى ينتظر أن يتعاقد معه النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فالفريق يتبقى له مكان شاغر بعد ضم محمود عبد المنعم كهربا قادماً من أفيس البرتغالى.

وتبدو حظوظ النيجيرى بليسنج إليكى ليكى لوزيرن السويسرى هى الأقوى لتدعيم الهجوم الأحمر فى يناير المقبل، حيث مازال السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق مُتمسك بضم إليكى.

الخطيب وصل مطار القاهرة الدولى مساء أمس قادماً من فرنسا على متن رحلة مصر للطيران رقم 800، حيث بعد أن أمضى هناك رحلة علاجية بدأت منذ أسبوع تقريباً، خاض خلال برنامج العلاج الطبيعى بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى العاصمة الفرنسية باريس، للتخلص من آلام الظهر التى تنتابه بين الحين والآخر بناءً على الفحوصات الطبية التى خضع لها رئيس النادى الأهلى فى باريس قبل شهر تقريباً بمعرفة أحد أكبر الأطباء وأجرى أشعة حديثة من نوعها فى العالم أثبتت حاجته إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة وتنفيذ برنامج علاج طبيعى وفقة لرؤية الطبيب المعالج.