شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس نجم الأهلى السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ66 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم مصطفى يونس نجم الأهلى السابق بعيد ميلاده الـ66، حيث إنه من مواليد 25 ديسمبر عام 1953 بمحافظة القاهرة.

ويعد مصطفى يونس من أبرز نجوم خط الدفاع فى تاريخ الكرة المصرية والقلعة الحمراء، إلا أنه اعتزل اللعب عام 1985.

لقّب مصطفى يونس بـ"بيكنباور" الكرة المصرية من قبل محبيه خلال فترة تالقه مع الفريق الأحمر فى فترة السبعينيات.

بدأ يونس مسيرته الرياضية عام 1969 مع الأهلى، حيث لعب فى صفوف الفريق الأحمر إلى ما يقرب من 12 عاما وسط الحصول على العديد من البطولات.

Advertisements

ومن أبرز البطولات التى حصل عليها مصطفى يونس بطولة الدورى العام مواسم (1974/1975 وحتى 1981/1982)، وكأس مصر أعوام (1978 – 1981- 1983م)، بالإضافة إلى بطولة أفريقيا للأندية عام 1982.

وظهر مصطفى يونس عقب اعتزاله كرة القدم فى أكثر من عمل على الصعيد الإعلامى والتدريبى، واستطاع أن يحقق نجاحات فى كلايهما خاصة على الصعيد الإعلامى نظرا لما يمتلكه من كاريزما على الشاشة، بالرغم من أن هذه الجرأة تسببت فى توطر علاقته بين عدد من جماهير الأهلى خلال تهكمه على مجالس إدارات القلعة الحمراء من خلال عمله الإعلامى.

خاض مصطفى يونس تجربة تدريبية قصيرة مع فريق الهلال السودانى، قبل أن يتقدم باستقالته من منصبه عقب الخسارة أمام بلدية المحلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى ذهاب الدور ثمن النهائى لمسابقة كأس الكؤوس الأفريقية، في موسم 2003 – 2004.

كما تولى يونس تدريب منتخب مصر للشباب، و قاده إلى نهائيات أمم أفريقيا للشباب عام 2011 ، لاسيما أنه قام بتدريب النادى المصرى البورسعيدي، لثلاث مباريات فقط، قبل أن يرحل عقب الخسارة من الزمالك الموسم الماضى.