شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر زيارة ممدوح عباس لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مقر اتحاد الكرة منذ أيام قليلة زيارة لممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، لتهنئة عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ومعه عضوى المجلس أحمد عبد الله ومحمد فضل، بفوز منتخب مصر الأوليمبى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 التى استضافتها مصر.

واجتمع ممدوح عباس بمسئولى اللجنة الخماسية والذى يرتبط بعلاقة صداقة مع معظمهم، خاصة أنه كان رئيساً لنادى الزمالك، ومعه عمرو الجناينى عضو مجلس إدارة وقتها، وقام بتهنئتهم على تولى رئاسة اتحاد الكرة وفوز منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب ببطولة الأمم الأفريقية.

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ممدوح عباس يصرف مكافآت للعاملين باتحاد الكرة

كما صرف ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق مكافآت للعمال والموظفين داخل اتحاد الكرة احتفالاً بفوز المنتخب الأوليمبى ببطولة أمم أفريقيا.

تُوج منتخب مصر الأوليمبى بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 تحت 23 عاماً، للمرة الأولى فى تاريخه، إثر فوزه على نظيره الايفواري بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التى جمعتهما باستاد القاهرة الدولى فى البطولة التى أقيمت فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الماضى والتى حسمت تأهل الفراعنة الى أوليمبياد طوكيو 2020.

حقق منتخب مصر الأوليمبى العديد من الأرقام فى البطولة منها أنها المرة الأولى التى يتوج فيها منتخب عربى بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاماً إلى جانب أنه أول مرة يُتوج منتخب البلد المضيف بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، ففى نسخة 2011 حقق المنتخب المغربى المركز الثانى وفى نسخة 2015 حصد المنتخب السنغالي المركز الرابع.

المنتخبات المصرية لا تخسر نهائي قاري في القاهرة، فتُوج المنتخب الأول بلقب الكان 1986 و2006، وحقق منتخب الشباب اللقب في 1991، ويُتوج المنتخب الأولمبي بامم أفريقيا تحت 23 عاماً في 2019 ، كما أنها المرة الأولى يُتوج منتخب بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاماً بعد الفوز في جميع مبارياته الخمسة.