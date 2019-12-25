سوبر كورة يستعرض غرائب الكرة المصرية فى 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عام 2019 العديد من الوقائع الطريفة فى الكرة المصرية، سواء فى بطولة الدورى المصرى الممتاز أو فى القسم الثانى "الممتاز ب" أو خلال بطولة أفريقيا للكبار والشباب، التى نظمتهما مصر خلال هذا العام، ومنها ما هو مقصود ومنها ما حدث بعفوية شديدة فاستحقت أن تكون من غرائب وطرائف الرياضة المصرية.
المنتخب الأولمبى وقناع لاكاسا
وكان أبرز هذه الغرائب هو قناع لاكاسا دي بابل، الفكرة التي استلهمها شباب المنتخب الأوليمبى من الدراما الإسبانية، وقاموا بارتدائها قبل المباراة النهائية في أمم أفريقيا أمام كوت ديفوار، ليخطفوا أنظار الجماهير قبل اللقاء المرتقب.
الفكرة رغم أنها كانت مبتكرة، إلا أنها أثارت مخاوف الجماهير قبل انطلاق المباراة، حيث تدور موضوعها عن فكرة المسلسل الإسباني عن عملية سطو من جانب مجموعة من اللصوص، وهي الرسالة التي وجهها الفراعنة لكوت ديفوار قبل انطلاق المباراة وكأنهم يقومون بعملية سطو على كأس البطولة.
بطولة مستحقة لأبناء شوقى غريب
ونجح المنتخب الأولمبى تحت قيادة شوقى غريب فى تحقيق بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى أقيمت فى مصر، بعد الفوز على كوت ديفوار بثنائية مقابل هدفى المباراة النهائية التى جمعت الطرفين على ملعب القاهرة الدولي تحت إدارة الدولي المالاجاشي راكوتوجاونا أندوفيتر، والتأهل لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها فى 2020.
وعزز المنتخب الاولمبى رقمه القياسى كأكثر المنتخبات تأهلاً للألعاب الأولمبية برصيد 13 مرة علماً بأنه شارك فعلياً فى 11 دورة فقط بعد اعتذاره عن المشاركة فى دورة موسكو 1980 بسبب مقاطعة الدول العربية والإسلامية لها على خلفية الغزو السوفيتى لأفغانستان.
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