شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجمات الرياضة يتألقن بـ الفستان الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظل دائما اللون الأسود ملك الألوان والشياكة خاصة على صعيد الفساتين السواريه، التى تظهر بها الفتيات فى المناسبات المختلفة سواء فى الحفلات أو الأفراح.

وبالرغم من أن الكثير يعتبر اللون الأسود رمزا للتشاؤم إلا أنه لم يمنع الكثيرين من تفضيله، سواءً فى سيّاراتهم أو ملابسهم، وقد تميّز هؤلاء الأشخاص بسخائهم وانضباطهم، وبراعتهم فى الأمور التجاريّة والماليّة، لكن من سلبياتهم الخوف من المجهول والمستقبل.

ولم تختلف نجمات الرياضة عن أى بنت فلديهن اهتمام بجانب الجمال والشياكة فى حياتهن البعيدة عن الملاعب، فنجدهن يظهرن بفساتين رائعة فى المناسبات .

ونجحت نجمات الرياضة فى الوقت الحالى فى تغيير صورة عدم اهتمام الفتاة الرياضية بمظهرها، بالرغم من اتفاقهن على حب الملابس الكاجوال، خاصة فى ظل ارتباطهن بالرياضة والتدريبات التى تحتم عليهن الظهور بالملابس الكاجوال أكثر من الفورمال.

ومن أبرز هذه النجمات عفاف الهدهد لاعبة الرماية ورحمة حسن ومريم مصطفى نجمتا الكرة الطائرة بالنادى الأهلي ويارا شحاتة نجمة كرة اليد بالقلعة الحمراء أيضا ورنيم أيمن محترفة كرة القدم فى الدورى الإسبانى التى نجحت فى تحقيق حلم الإحتراف مؤخرا فى صفوف سنتياجو ال مايور إكس وفرح رمزى نجمة منتخب الطائرة و نادى الشمس السابقة ، فضلا عن نور الشربينى بطلة الاسكواش.

ويبدو أن نجمات الرياضة يجتمعن على حب اللون الأسود فى الملابس السواريه لإظهار جانب الشياكة والأناقة، خاصة أنه يعد لون الغموض، والتمرّد، والجاذبية، فهو يعكس العمق المخيف، والأسرار الغامضة، ويرمز في الوقت ذاته إلى التحدّي، وقد قيل عن اللون الأسود بأنه سيد الألوان لحياديته، فهو يضفى تألقاً وجمالاً على باقى الألوان .

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ويرصد ”الخليج 365” لقطات تبرز أناقت نجمات الرياضة بالفساتين السوداء فى الصور التالية:



رنيم أيمن محترفة كرة القدم فى الدورى الإسبانى



مريم مصطفى ليبرو فريق طائرة الأهلى بالفستان الأسود



فرح رمزى نجمة منتخب الطائرة السابقة بالأسود



يارا شحاتة



رحمة حسن نجمة طائرة الأهلى بالفستان الأسود



نور الشربينى تتألق فى الفستان الأسود