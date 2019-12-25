شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشترط 8 ملايين جنيه لقيد كهربا فى قائمة الأهلى الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترطت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، سداد النادى الأهلى مبلغ 8 ملايين جنيه قبل قيد محمود كهربا لاعب الفريق الجديد فى فترة الانتقالات الشتوية والتى تبدأ أول يناير المقبل.

وكشف مصدر باللجنة الخماسية لـ"الخليج 365"، عن أن النادى الأهلى عليه مستحقات متأخرة للجبلاية تبلغ 8 ملايين جنيه عبارة نسبة اتحاد الكرة من توثيق عقود لاعبين سابقين بجانب بعض الغرامات المالية الموقعة على النادى والتى لم يتم سدادها، واتخذت اللجنة الخماسية قرارًا بعدم السماح للأهلى أو أى نادٍ بالقيد فى يناير المقبل إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة، خاصة أن اتحاد الكرة يمر بضائقة مالية ويحتاج لسيولة مالية فى أقرب وقت.

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وانتهت الشئون القانونية بالنادي الأهلي وكذلك إدارة التسويق من تجهيز ملف كامل بجميع الأوراق والمستندات الخاصة بصفقة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الجديد حتى يتم قيده محليًا مع فتح باب القيد في يناير المقبل.. وتعاقد الأهلي مؤخرًا مع كهربا لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل قادمًا من نادي أفيس البرتغالي بعدما دفع الأهلي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أفيس وقيمته 400 ألف دولار.

ورغم تهديدات الزمالك بعدم أحقية الأهلي في قيد كهربا بدعوى أن اللاعب رحل من الزمالك دون رغبة القلعة البيضاء إلا أن إدارة الاهلي أكدت أن موقفها سليم وأنها تأكدت_قبل إتمام الصفقة_ من صحة موقفها وقامت خلال الأيام الماضية بتجهيز جميع مستندات وأوراق الصفقة تمهيداً لتقديمها لأتحاد الكرة مع فتح باب القيد يوم 1 يناير المقبل ليكون من حق اللاعب بعدها المشاركة مع الفريق.

ومن المقرر أن يتم قيد كهربا محليًا وأفريقيًا في يناير المقبل من أجل تدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة في بطولة الدوري وكذلك دوري أبطال أفريقيا.