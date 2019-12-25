محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الدوري المصري على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات القوية. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري المصري Advertisements 02:30 ـ إنبي VS حرس الحدود ـ أون سبورت 05:00 ـ طلائع الجيش VS المصري ـ القناة الناقلة: أون سبورت 05:00 ـ سموحة VS الجونة ـ القناة الناقلة: أون سبورت 2 07:30 ـ بيراميدز VS وادي دجلة ـ القناة الناقلة: أون سبورت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء المحلي" والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.