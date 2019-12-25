تقارير تكشف موعد ومكان سوبر الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية إماراتية أن لقاء السوبر المصري والذي سيجمع بين الأهلي والزمالك سيقام في العاصمة أبو ظبي خلال فبراير المقبل.

وبحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، فإن مجلس أبو ظبي الرياضي وقع اتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة في مصر من أجل إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في أبو ظبي خلال فبراير المقبل.

ويلعب الأهلي مباراة السوبر بصفته بطل الدوري، بينما يخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلاً لكأس مصر.

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وسبق وأن لعب الأهلي منافسه الزمالك مرتين في الإمارات الأولى في العين وانتهت لصالح الأحمر بنتيجة (3-2)، في المقابل أقيمت المباراة الثانية في أبو ظبي وانتهت لصالح الأبيض بركلات الترجيح عقب نهاية اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل السلبي.

الأهلي خاض مباراة ثالثة في الإمارات وتحديدًا على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين أمام المصري البورسعيدي وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدف دون رد جاء عن طريق وليد أزارو.

جدير بالذكر أن الأهلي يُعد حامل آخر لقب سوبر مصري بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (3-2) في مباراة أقيمت مطلع الموسم الحالي ببرج العرب.