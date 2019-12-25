"تصرف الحكم مفاجأة".. لاعب الإنتاج يعلّق على تدخل طارق حامد العنيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر:

كشف أحمد مجدي لاعب فريق الإنتاج الحربي، أن تصرف حكم المباراة أحمد الغندور كان مفاجأة عقب تدخل طارق حامد لاعب الزمالك عليه.

وأضاف لاعب الإنتاج الحربي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :"مندهش للغاية من عدم قيام حكم المباراة بإعطاء بطاقة صفراء على الأقل".

وتابع :"طارق حامد ضربني بالكوع، رد فعل الحكم كان مفاجأة لي خاصة بعدما أشار باستمرار اللعب على الرغم أنني قلت له أن طارق حامد ضربني دون كرة".

Advertisements

وعن نتيجة مباراة فريقه أمام الزمالك، قال :"راضون عن التعادل، لكن كنّا نهدف للفوز ونواصل تحقيق النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة".

وكان الإنتاج الحربي فرض التعادل السلبي على الزمالك في لقاء أقيم أمس الثلاثاء على ملعب "السلام" ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الخامس.