ساسي يرد.. هل دخل في مشادة مع مرتضى منصور؟ (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
رد فرجاني ساسي لاعب وسط المنتخب التونسي وفريق الزمالك، على حقيقة أنباء مشادته مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء عقب مباراة فريق الإنتاج الحربي.
ساسي نشر عبر صفحته الرسمية "تويتر" صورة متداولة حول وجود مشادة بين مرتضى منصور وبينه ليرد بكلمة واحدة :"fake".
وشارك ساسي في مباراة فريقه أمس أمام الإنتاج الحربي والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري.
ويمر فريق الزمالك بأزمة على صعيد النتائج حيث لم يحقق الفريق الأبيض أي انتصار في الجولات الثلاث الماضية بعد الخسارة من طلائع الجيش (3-2) ثم التعادل سلبيًا في آخر مباراتين أمام سموحة والإنتاج الحربي.
ويتواجد الزمالك في الترتيب الرابع من مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة بفارق تسع نقاط عن الأهلي متصدر التريب بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول 8 مباريات.
ويستعد الزمالك حاليًا لمباراة زيسكو الزامبي حيث غادرت البعثة مصر متوجهة إلى زامبيا من أجل خوض ثالث الجولات بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط حيث يتصدر مازيمبي الكونغولي الترتيب برصيد ست نقاط، في المقابل يتواجد زيسكو وأول أغسطس الأنجولي في الترتيب الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة.
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